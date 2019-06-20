Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреАвтоновости дня вчера в 10:05

с чего всё началось

Японские Toyota и Lexus с одинаковым результатом (90/100) оказались лишь на седьмой и восьмой позициях соответственно. Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Происшествия Министра экономики Дагестана перевели под домашний арест Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения.

Общество Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.

Общество «Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Политика Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.

Интернет Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.

Политика Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.

Хоккей «Вегас» планирует обменять Гусева «Вегас» собирается произвести обмен с участием российского форварда Никиты Гусева.

Происшествия Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Финансы Интерес к рублю обеспечивает геополитика и нефть На фоне активного роста нефтяных фьючерсов 20 июня и общей слабости доллара США, российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют на Московской бирже.

Происшествия Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Футбол «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.