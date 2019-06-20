Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреАвтоновости дня вчера в 10:05

Японские Toyota и Lexus с одинаковым результатом (90/100) оказались лишь на седьмой и восьмой позициях соответственно. Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности
 автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
Коммерсантъвчера в 11:54

Подробнее о событии

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Коммерсантъвчера в 14:56

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Тарантас Ньюсвчера в 13:51

Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power

REGNUMвчера в 05:04

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Автоновости днявчера в 10:05

Японские машины перестали быть самыми надежными

Авторамблервчера в 05:09

Свежий рейтинг надежности: корейские бренды обогнали всех

Motorвчера в 10:29

Свежий рейтинг: корейские марки признали самыми надежными

Автомобили.рувчера в 02:44
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Полиция зачистила Тбилиси от протестующих

Обновлено в 02:10
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Министра экономики Дагестана перевели под домашний арест

Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения.
Обновлено в 01:52
Общество

Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области

Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Космос

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Интернет

Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр

Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Политика

Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено вчера в 19:32
Наука

На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя

Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено 19 июня в 14:49
Хоккей

«Вегас» планирует обменять Гусева

«Вегас» собирается произвести обмен с участием российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе

Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Финансы

Интерес к рублю обеспечивает геополитика и нефть

На фоне активного роста нефтяных фьючерсов 20 июня и общей слабости доллара США, российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют на Московской бирже.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру

Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Обновлено в 01:15
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Игры

Dota Underlords доступна на Android и iOS

Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено вчера в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
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