Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреАвтоновости дня вчера в 10:05
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100). В среднем же у 100 новых автомобилей (независимо от марки) в первые три месяца эксплуатации сейчас встречается 93 поломки.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
Общество
Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора лет
Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»
Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено вчера в 19:08
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено вчера в 05:33
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено вчера в 11:43
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Продюсера Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России
Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
Мать «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь
Подросток «в шутку» попросил свою мать, которая работала врачом, послушать его стетоскопом.
Обновлено в 00:01
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как неопознанный летающий объект подлетает к пассажирскому авиалайнеру.
Обновлено вчера в 04:15
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14