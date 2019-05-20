Общество
Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28
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Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика нашли в санатории
Вечером 20 мая все волонтеры бросились на поиски Петра Борисова. 10-летний мальчик пропал по дороге из школы домой.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Канцлер Австрии выступил за отставку главы МВД
Себастьян Курц обвинил министра в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы Канцлер Австрии Себастьян Курц предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ
Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
Обновлено в 01:47
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Только с начала года США получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные терминалов PADD 3 и PADD 1. В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Космос
На МКС испытали летающих роботов
Помимо роботов в систему Astrobee входит зарядная станция. Роботы могут свободно летать по МКС в условиях невесомости.
Обновлено 19 мая в 10:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Каких врачей не хватает в России, показал опрос
По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В России 50% иномарок производится на трех автозаводах
Всего в нашей стране числится 29 автозаводов, на которых налажено производство иностранных машин.
Обновлено в 02:32
Общество
Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов
Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44