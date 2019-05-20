Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
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Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Известиявчера в 18:11

В Москве оказались одни из самых дорогих iPhone и самый дешевый интернет

РБКвчера в 14:59

Москва улучшила позиции в рейтинге уровня жизни Deutsche Bank

ПРАЙМвчера в 05:34

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Российская газетавчера в 11:10

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Росбалтвчера в 09:46

Город с самой высокой зарплатой в мире назвал Bloomberg

Газета.Ruвчера в 08:12

Сан-Франциско обошел Цюрих в рейтинге городов по зарплатам. Москва — 39-я

Дождьвчера в 16:12
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Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Обновлено в 01:26
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика нашли в санатории

Вечером 20 мая все волонтеры бросились на поиски Петра Борисова. 10-летний мальчик пропал по дороге из школы домой.
Обновлено вчера в 18:21
Политика

Канцлер Австрии выступил за отставку главы МВД

Себастьян Курц обвинил министра в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы Канцлер Австрии Себастьян Курц предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татар

Обновлено в 02:32
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

Обновлено в 01:47
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Только с начала года США получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные терминалов PADD 3 и PADD 1. В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Космос

На МКС испытали летающих роботов

Помимо роботов в систему Astrobee входит зарядная станция. Роботы могут свободно летать по МКС в условиях невесомости.
Обновлено 19 мая в 10:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Политика

Назарбаев и Токаев поздравили Зеленского со вступлением в должность

Обновлено в 01:59
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

В России 50% иномарок производится на трех автозаводах

Всего в нашей стране числится 29 автозаводов, на которых налажено производство иностранных машин.
Обновлено в 02:32
Общество

Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов

Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
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