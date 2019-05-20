Общество
Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28
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Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях
Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года
"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед Русфондом - на его счет поступило 7,98 миллионов рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Происшествия
СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Обновлено в 03:20
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты
Стало известно название операционной системы Huawei для смартфонов
Операционная система китайской компании Huawei получит название HongMeng. Об этом 21 мая сообщил портал Wccftech.
Обновлено в 03:48
Футбол
Индзаги согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:59
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк, Мэйси Уильямс, решила полностью сменить образ.
Обновлено в 01:26