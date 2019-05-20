Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
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Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Росбалтвчера в 09:46

В Москве оказались одни из самых дорогих iPhone и самый дешевый интернет

РБКвчера в 14:59

Сан-Франциско обошел Цюрих в рейтинге городов по зарплатам. Москва — 39-я

Дождьвчера в 16:12

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Российская газетавчера в 11:10

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Известиявчера в 18:11

Город с самой высокой зарплатой в мире назвал Bloomberg

Газета.Ruвчера в 08:12

Москва улучшила позиции в рейтинге уровня жизни Deutsche Bank

ПРАЙМвчера в 05:34
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Происшествия

Тело рабочего пробило крышу автобуса при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 02:59
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика

В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях

Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года

"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске

Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед Русфондом - на его счет поступило 7,98 миллионов рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика

Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Политика

Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 03:17
Происшествия

СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Обновлено в 03:20
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб

Обновлено вчера в 18:15
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты

Стало известно название операционной системы Huawei для смартфонов

Операционная система китайской компании Huawei получит название HongMeng. Об этом 21 мая сообщил портал Wccftech.
Обновлено в 03:48
Футбол

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:59
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»

Исполнительница роли Арьи Старк, Мэйси Уильямс, решила полностью сменить образ.
Обновлено в 01:26
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