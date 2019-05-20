Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28

Общество В России упростили процедуру установления инвалидности Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Политика Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Экономика В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Футбол Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро По информации Sky Sports, сине-гранатовые сошлись на сумме в 74 миллиона евро. Переход игрока состоится в летнее трансферное окно.

Экономика Замглавы Минфина предложил постепенно отказаться от ИИС первого типа Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что необходимо постепенно отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.

Происшествия Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политика «Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".

Политика США ослабили давление на Huawei В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Минобороны рассказали, чем кормят солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Происшествия Страховая: ребенок в отеле Хургады умер не из-за отравления 20 мая страховая компания ERV, чьи клиенты пострадали в минувшую пятницу в египетском отеле Aladdin Beach Resort, сообщила порталу TourDom.ru, что ребенок умер не из-за отравления.

Здоровье Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.

Происшествия Глава чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, попросил об условно-досрочном освобождении, передает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Общество The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.