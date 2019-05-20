Общество
Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатамиГазета Metro вчера в 10:28
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Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Экономика
В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе
В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Обновлено в 00:17
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
По информации Sky Sports, сине-гранатовые сошлись на сумме в 74 миллиона евро. Переход игрока состоится в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Замглавы Минфина предложил постепенно отказаться от ИИС первого типа
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что необходимо постепенно отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Футбол
В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен решил присоединиться к мадридскому Реалу.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Происшествия
Страховая: ребенок в отеле Хургады умер не из-за отравления
20 мая страховая компания ERV, чьи клиенты пострадали в минувшую пятницу в египетском отеле Aladdin Beach Resort, сообщила порталу TourDom.ru, что ребенок умер не из-за отравления.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Глава чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, попросил об условно-досрочном освобождении, передает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30