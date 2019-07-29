Футбол

Состав «Зенита» может пополнить игрок «Барселоны» МалкомBookmaker-ratings.ru вчера в 08:18

Нападающий «Барселоны» Малком этим летом может переехать в Россию. Бразильцем интересуется питерский «Зенит». По информации Marca, «сине-бело-голубые» ведут переговоры с каталонским клубом о трансфере 22-летнего футболиста.
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