Футбол
Состав «Зенита» может пополнить игрок «Барселоны» МалкомBookmaker-ratings.ru вчера в 08:18
Нападающий «Барселоны» Малком этим летом может переехать в Россию. Бразильцем интересуется питерский «Зенит». По информации Marca, «сине-бело-голубые» ведут переговоры с каталонским клубом о трансфере 22-летнего футболиста.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
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