Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США
Soccer.ru
вчера в 18:41

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Soccer.ruвчера в 18:41

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» подпишет вратаря сборной США

Спорт-Экспрессвчера в 21:36

«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона

Бомбардир.рувчера в 23:27

СМИ: «Манчестер Сити» согласовал трансфер американского вратаря

Матч ТВвчера в 19:26

СМИ: «Манчестер Сити» согласовал трансфер американского вратаря

Sportbox.RUвчера в 19:26

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

Soccer.ruвчера в 18:41

Источник: «Манчестер Сити» купил голкипера из MLS за $ 7,5 млн

Чемпионатвчера в 15:33

Goal.com: «Ман Сити» подписал вратаря сборной США Стеффена за 7,5 млн долларов

Sports.ruвчера в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Футбол

«Бавария» видит в Гризманне замену Роббену

В 27-летнем французе в мюнхенском клубе видят замену 34-летнему Арьену Роббену, который покинет «Баварию» по истечению срока контракта — летом 2019 года.
Обновлено в 03:11
Футбол

Винисиус поучаствовал в 6 голах в 7 матчах за «Реал»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мелильей» (6:1) сделал голевую передачу.
Обновлено в 03:17
Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
Обновлено в 03:24
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 01:34
Футбол

Из-за протестов во Франции перенесены еще два футбольных матча

Лига 1 на своем официальном сайте сообщила о переносе еще двух матчей 17-го тура национального чемпионата.
Обновлено в 02:59
Футбол

Френки де Йонг дал добро на переход в ПСЖ

Голландские СМИ утверждают, что вопрос с переходом полузащитника "Аякса" Френки де Йонга в ПСЖ практически решен.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Акинфеев назвал свою команду мечты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил уверенность, что добился всего, чего хотел на ранних стадиях карьеры, а также назвал команду своей мечты.
Обновлено в 02:52
Футбол

Главный тренер «Пюника» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона

Обновлено в 02:47
Футбол

«Обычный середняк и идиот». Экс-игрок «МЮ» прошелся по Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который в последних матчах перестал попадать в стартовый состав команды.
Обновлено в 03:19
Футбол

«МЮ» отдаст € 45 млн за нового тренера

Боссы команды из Манчестера готовы даже к приличным тратам, ведь отступные за Почеттино составят около €45 млн, пишет издание The Sun.
Обновлено в 03:06
Футбол

Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 02:43
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Новая форма «Барселоны» напомнит вам сборную Хорватии

Не секрет, что футбольные клубы заранее готовят форму на новый сезон.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Линекер назвал чушью слова Пеле о превосходстве над Месси

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер назвал «чушью» слова легендарного бразильца Пеле, который не согласился с тем, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше, чем был он сам.
Обновлено вчера в 17:50
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное