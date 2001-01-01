Футбол
"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Soccer.ruвчера в 18:41
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«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Бомбардир.рувчера в 23:27
Goal.com: «Ман Сити» подписал вратаря сборной США Стеффена за 7,5 млн долларов
Sports.ruвчера в 16:11
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Футбол
«Реал» разгромил «Мелилью» в матче Кубка Испании
Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Ещё два матча чемпионата Франции по футболу перенесены из-за протестов
Ранее сообщалось, что футбольный матч между «Монако» и «Ниццей» перенесён из-за протестов во Франции.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Торино» прошёл соперника из Серии С
Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона
Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды
Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Черчесов получил премию «Человек года»
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
ПСЖ предложил «Аяксу» 75 млн евро за Френки де Йонга
Делегация из ПСЖ недавно прибыла в Амстердам, чтобы подтвердить свой интерес к де Йонгу и предложить "Аяксу" 75 млн евро за переход игрока следующим летом.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ
Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Адриано получил подарок с шаржем из чемпионского сезона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Валенсия может перейти в «Вест Хэм»
Как сообщает The Sun, летом "молотобойцы" рассчитывают заполучить защитника "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсию.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено вчера в 19:10