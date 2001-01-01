Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США
Soccer.ru
вчера в 18:41

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Soccer.ruвчера в 18:41

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» подпишет вратаря сборной США

Спорт-Экспрессвчера в 21:36

«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона

Бомбардир.рувчера в 23:27

СМИ: «Манчестер Сити» согласовал трансфер американского вратаря

Матч ТВвчера в 19:26

СМИ: «Манчестер Сити» согласовал трансфер американского вратаря

Sportbox.RUвчера в 19:26

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

Soccer.ruвчера в 18:41

Источник: «Манчестер Сити» купил голкипера из MLS за $ 7,5 млн

Чемпионатвчера в 15:33

Goal.com: «Ман Сити» подписал вратаря сборной США Стеффена за 7,5 млн долларов

Sports.ruвчера в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Футбол

«Реал» разгромил «Мелилью» в матче Кубка Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Ещё два матча чемпионата Франции по футболу перенесены из-за протестов

Ранее сообщалось, что футбольный матч между «Монако» и «Ниццей» перенесён из-за протестов во Франции.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Черчесов получил премию «Человек года»

Обновлено вчера в 21:54
Футбол

ПСЖ предложил «Аяксу» 75 млн евро за Френки де Йонга

Делегация из ПСЖ недавно прибыла в Амстердам, чтобы подтвердить свой интерес к де Йонгу и предложить "Аяксу" 75 млн евро за переход игрока следующим летом.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Адриано получил подарок с шаржем из чемпионского сезона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Валенсия может перейти в «Вест Хэм»

Как сообщает The Sun, летом "молотобойцы" рассчитывают заполучить защитника "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсию.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено вчера в 19:10
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное