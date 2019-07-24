Футбол
Состав «Астон Виллы» пополнил ТрезегеSoccer.ru 04:27
"Астон Вилла" объявила о переходе полузащитника "Касымпаши" и сборной Египта Махмуда Хассана, которого также называют Трезеге. 24-летний вингер начал карьеру на родине, после чего перебрался в "Андерлехт".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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