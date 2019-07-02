Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 19:39

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.
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Царьград02:16

Сосо Павлиашвили оценил отказ Катамадзе выступать в России

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Газета.Ru07:49

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«Жизнь от этого не изменится»: Сосо Павлиашвили об отказе Нино Катамадзе выступать в России

ТК Звездавчера в 08:51

«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
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Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Космос

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Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

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В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
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Происшествия

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
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Ушел из жизни отец Николая Баскова

Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости

На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
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2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто

Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке

Обновлено в 07:05
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
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Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
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Показана внешность нового Opel для России

В каталоге патентов Федерального института промышленной собственности появились документы на новую модель Opel.
Обновлено в 06:30
Общество

Переселение по реновации в центре Москвы начнут осенью

Первые переселения в центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья запланированы на осень 2019 года, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:15
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Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
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В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус

От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
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Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
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Кузнецова проиграла ван Эйтванк в первом круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
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Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
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Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение

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Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина

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На форуме «Реки России» обсудили продвижение регионов

Сегодня, 2 июля, в Тверской области проходит Национальный туристский форум «Реки России».
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Актеру даже подожгли руку, конечно, совершенно безопасно.
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