Футбол
Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в ПольшеSport.ru вчера в 22:59
32-летний вратарь Сослан Джанаев ныне выступающий за "Сочи", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты. Говорят, в "Рубине" вы зарабатывали полтора миллиона евро в год.
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