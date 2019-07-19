32-летний вратарь Сослан Джанаев ныне выступающий за "Сочи", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты. Говорят, в "Рубине" вы зарабатывали полтора миллиона евро в год.

Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в Польше

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