Футбол
Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в ПольшеSport.ru вчера в 22:59
32-летний вратарь Сослан Джанаев ныне выступающий за "Сочи", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты. Говорят, в "Рубине" вы зарабатывали полтора миллиона евро в год.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
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Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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На «каждый» USS «Boxer» найдётся «Рубеж-МЭ» с Х-35УЭ
Именно возможность контроля проливных зон с помощью БРК «Рубеж-МЭ» вызвала особый интерес у иранских экспертов.
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Перес попросил Зидана начать использовать Бэйла
Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
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«Лицо-маска после пластики»: поклонники раскритиковали изменившуюся Людмилу Максакову
Обновлено вчера в 18:00
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
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Обновлено в 02:15
Политика
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Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
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Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
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Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи
Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Обновлено вчера в 18:48
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Известный миллиардер осуществил крупную сделку в Приморье
«Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Обновлено вчера в 22:37
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
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Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено вчера в 10:59
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Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
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С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
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Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
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Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
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На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
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Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
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СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
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Обновленную Lada Granta Sport заметили на тестах
В Тольятти заметили на тестах обновленную версию Lada Granta Sport, фотографии опубликовал журнал «Авто.ру».
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