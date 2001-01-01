Футбол

Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в ПольшеSport.ru вчера в 22:59

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32-летний вратарь Сослан Джанаев ныне выступающий за "Сочи", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты. Говорят, в "Рубине" вы зарабатывали полтора миллиона евро в год.
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Сослан Джанаев: «„Рубин“ не платил мне полгода. Предложили понижение – хотели урезать те деньги, которые я не видел 6 месяцев»

Sports.ru02:20

Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в Польше

Sport.ruвчера в 22:59

Сослан Джанаев - о том, как играл после четырех уколов в шею

Спорт-Экспрессвчера в 23:55
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