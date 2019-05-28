Футбол
Сослан Джанаев может перейти в «Легию»Спорт БИЗНЕС Online 05:17
Голкипер «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше. В подписании российского вратаря заинтересована «Легия», сообщает польский журналист Павел Пачуль.
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Здоровье
В Курске заработает выставка прозрачных скульптур
С 30 мая по 13 июня на главной площади Курского государственного медицинского университета состоится выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.
Обновлено в 05:19
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Появилось видео учений Украины в Азовском море
Обновлено в 03:42
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
Обновлено в 05:21
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Общество
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
Обновлено в 06:08
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Ранее стало известно, что Opel будет продавать в стране кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты
Представлен первый ноутбук под брендом Redmi – RedmiBook 14
Вместе с флагманскими смартфонами серии Redmi K20 бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, анонсировал еще и свой первый портативный компьютер – RedmiBook 14.
Обновлено в 05:19
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
В Магнитогорске Челябинской области полиция разыскивает предполагаемого убийцу девушки, обнаруженной в подъезде с ножевыми ранениями.
Обновлено в 03:35