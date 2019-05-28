Футбол
Сослан Джанаев может перейти в «Легию»Спорт БИЗНЕС Online 05:17
Голкипер «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше. В подписании российского вратаря заинтересована «Легия», сообщает польский журналист Павел Пачуль.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
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Обновлено в 07:34
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Обновлено в 07:19
Происшествия
В Омске два жилых дома пострадали при пожаре
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Происшествия
Нападение на бизнесмена совершено в Москве
Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на крупного бизнесмена в Москве. Инцидент произошел на Ленинском проспекте.
Обновлено в 06:58
Происшествия
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В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
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Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Происшествия
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Обновлено в 03:07
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В России изменились правила обязательного медицинского страхования
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Обновлено в 01:26
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
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Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
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Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе
Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
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Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Россия потребовала объяснений от Китая
Россия потребовала объяснений от Китая за проверку смартфонов россиян. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M40 представят 11 июня
Обновлено вчера в 12:20
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Политика
Глава миссии ЕС счел генпрокурора Украины непрофессионалом
Глава Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас раскритиковал генпрокурора Украины Юрия Луценко за непрофессионализм.
Обновлено в 08:01