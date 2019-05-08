Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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«Времена хорошего пения ушли»: Лазарева лишили шансов на победу в «Евровидении»
ТВ Центр07 мая в 07:30
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