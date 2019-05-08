Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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Критик засомневался в шансах Лазарева на победу в «Евровидении»

Телеканал 360°вчера в 22:29

Музыкальный критик усомнился в шансах Лазарева на победу в Евровидении

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Провал Лазарева на «Евровидении» предсказали эксперты

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Критик Соседов оценил шансы Лазарева на «Евровидении»

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Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Lenta.ruвчера в 04:10

Соседов предсказал возможное место Лазарева на Евровидении

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«Времена хорошего пения ушли»: Лазарева лишили шансов на победу в «Евровидении»

ТВ Центр07 мая в 07:30
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Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях

В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы оглашают приговор форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

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Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Музыка

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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Политика

СМИ узнали о создании лидером группы «Океан Эльзы» предвыборного штаба

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
Обновлено вчера в 19:40
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Обновлено вчера в 12:00
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Частный дом с баней сгорели ночью в Тосно

Серьезный пожар тушили в Тосно около полуночи, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено 07 мая в 15:55
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Более 10 тысяч человек пришли смотреть парад в Южно-Сахалинске

По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.
Обновлено вчера в 20:18
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

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Происшествия

Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов

У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено 07 мая в 01:26
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
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Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
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Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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