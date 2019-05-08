Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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Критик засомневался в шансах Лазарева на победу в «Евровидении»

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Музыкальный критик усомнился в шансах Лазарева на победу в Евровидении

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«Времена хорошего пения ушли»: Лазарева лишили шансов на победу в «Евровидении»

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Провал Лазарева на «Евровидении» предсказали эксперты

Газета.Ruвчера в 03:24

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News.ruвчера в 10:59
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Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
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Сергей Соседов
Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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