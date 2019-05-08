Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36

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Политика В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк» Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.

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Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.