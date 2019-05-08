Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Времена хорошего пения ушли»: Лазарева лишили шансов на победу в «Евровидении»
ТВ Центр07 мая в 07:30
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
На Красной площади начался парад Победы
Обновлено в 03:00
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные сроки в колонии
Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий признаны виновными в хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асо
Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Футбол
Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов
Обновлено в 03:44
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»
Обновлено вчера в 18:20
Культура
Умер известный композитор Евгений Крылатов
Известный композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Общество
Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО
В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Наука
Первый электрический автобан открылся в Германии
Обновлено вчера в 03:45
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Общество
Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ
Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Россия и Сирия продолжат бомбить террористов в Идлибе, заявил Вершинин
Россия совместно с сирийскими правительственными войсками и в координации с Турцией будет продолжать реагировать на вылазки террористов в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Обновлено вчера в 21:26