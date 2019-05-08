Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»Planet Today вчера в 13:36

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
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В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
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Россия и Сирия продолжат бомбить террористов в Идлибе, заявил Вершинин

Россия совместно с сирийскими правительственными войсками и в координации с Турцией будет продолжать реагировать на вылазки террористов в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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Сергей Соседов
Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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