Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криковГазета.Ru вчера в 16:36

с чего всё началось

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудников полиции вызвали соседи Джонсона.

Политика Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.

Политика Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.

Шоу-бизнес Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.

Политика Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Политика Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Политика Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Футбол Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Шоу-бизнес Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.

Авто В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.