Ранее в СМИ появилась информация, что сделка сорвалась. «Ювентус» планировал обменять Дибалу на Ромелу Лукаку, но «МЮ» не сумел договориться с 25-летним аргентинским нападающим, так как игрок запросил слишком высокую зарплату в новом клубе.

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Футбол Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому.

Экономика Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Спорт Двое учеников Тутберидзе оставят прошлогодние короткие программы Камила Валиева решила оставить полюбившуюся зрителям программу «Девочка на шаре», которую исполняла в прошлом году.

Армия и оружие Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Политика Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Происшествия Трём фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ продлён арест Московский гарнизонный военный суд продлил арест трём фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на три месяца.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Финансы Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.

Происшествия Возросло число погибших при стрельбе в Техасе Число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.