Футбол

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»Матч ТВ 12:44

Ранее в СМИ появилась информация, что сделка сорвалась. «Ювентус» планировал обменять Дибалу на Ромелу Лукаку, но «МЮ» не сумел договориться с 25-летним аргентинским нападающим, так как игрок запросил слишком высокую зарплату в новом клубе.
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