Футбол
Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»Матч ТВ 12:44
Ранее в СМИ появилась информация, что сделка сорвалась. «Ювентус» планировал обменять Дибалу на Ромелу Лукаку, но «МЮ» не сумел договориться с 25-летним аргентинским нападающим, так как игрок запросил слишком высокую зарплату в новом клубе.
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Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
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Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
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Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
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Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
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Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
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Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
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Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36