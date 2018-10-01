Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Политика
МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.
Обновлено в 12:09
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Спартак» приобретет нападающего «Галатасарая»
Сенегальский нападающий турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян может стать футболистом московского «Спартака».
Обновлено в 10:58
Музыка
Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман
Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Политика
Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте
Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.
Обновлено в 13:06
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде
Отмечается, что в ночь с 8 на 9 августа ожидается сильный ветер 25 м / с. Кроме того, москвичей ожидает гроза.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Кино
Маколей Калкин показал героя ремейка «Один дома»
Обновлено в 07:47
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Хоккей
«Барыс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана
Обновлено в 12:02