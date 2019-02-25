Футбол

Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020Чемпионат 02:45

Сам Сорокин не стал подтверждать эту информацию, однако, по данным «Чемпионата», это должно случиться в относительно ближайшее время. Наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России должна возглавить Ольга Голодец.
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Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Как стало известно «Чемпионату», в организационном комитете чемпионата Европы — 2020 в России произойдут изменения. Пост главы оргкомитета покинет Алексей Сорокин, который сосредоточится на работе в государственной корпорации развития ВЭБ. На эту должность он перешёл после чемпионата мира — 2018.
Чемпионат02:45

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СМИ: Беглов отказался брать ответственность за организацию футбольного Евро-2020 в Петербурге

Фонтанка.Ру05:03

Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Советский спорт04:06

Алексей Сорокин покинет пост главы Оргкомитета Евро-2020: кто вместо него?

Чемпионат03:00

Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Газета.Ru03:18

СМИ: Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Матч ТВ03:13

СМИ: Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Sportbox.RU03:13

СМИ: Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

RT на русском04:03
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Армия и оружие

Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене

Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.
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Происшествия

Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
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ФСИН уволит начальника колонии, где содержался Цеповяз

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Общество

Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
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Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Политика

Путину доложат о письме Baring Vostok

Президенту России Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика

В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях «Цирконов» в США

Комментируя сюжет ВГТРК в программе "Вести недели", где были названы военные центры принятия решений в США, по которым могли бы быть нанесены удары "Циркона" в случае угрозы для России, Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.
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Политика

Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину

Обновлено в 00:28
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Космос

Первый эмиратский космонавт может отправиться в космос уже этой осенью

Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Обновлено в 03:02
Происшествия

Московский таксист списал 60 тысяч рублей у пассажирки за поездку

Отмечается, что таксист с помощью мобильного приложения на телефоне пассажирки перевел себе на счет 60 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

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Кино

Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:44
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»

Статуэтку в категории "лучшая картина года" получил фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга".
Обновлено в 03:16
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Экономика

Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»

Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.
Обновлено в 03:21
Экономика

РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР

Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Экономика

Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте

Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Общество

Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых

Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Общество

Во второй половине марта в Россию придет весна

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании в Уфе назвал уголовное дело сфабрикованным

Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" (ст. 131 УК РФ) и "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).
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В Москве избили и ограбили начальника отдела хабаровского ФСБ

Неизвестные избили и ограбили в центре Москвы сотрудника ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Опубликовано фото новой динамической защиты танка Т-80БВМ

Фотография новой динамической защиты модернизированного российского танка Т-80БВМ появилась в Сети. Ее опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере из-за обливания холодной водой на морозе, планирует подать заявление в Следственный комитет на Comedy Woman за шутку о своем предке.
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Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
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