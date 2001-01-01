Футбол
Сорокин: надеемся на облегчение процедуры выдачи виз для болельщиковЧемпионат вчера в 21:02
Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин рассказал о визах для российских болельщиков на Евро-2020.
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Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 21:50
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Политика
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Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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Религия
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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
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Обновлено вчера в 19:25
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По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Амурской области камера сняла играющих в песочнице медвежат
В Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Суд отправил под домашний арест предпринимателя Худояна
Тверской суд отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей до 14 августа, сообщила пресс-служба Тверского суда.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись.
Обновлено в 01:51
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
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Алла Пугачева восхитила своих поклонников новым образом в Instagram
Алла Пугачева добавила новое фото в Instagram, где предстала перед своими поклонникам в алом свитере и с красной помадой на губах.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
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Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
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В селе Лопатки близ Чемодановки произошел пожар
Сегодня около 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки Бессоновского района произошел пожар.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%
Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук оценил увеличение цен на газ на Украине за последние пять лет (с 2014-го по 2019 годы — период, когда у власти в стране находилась команда бывшего президента республики Петра Порошенко) в 1090%.
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Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
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Кино
На «Кинотавр» приехал Роман Абрамович
На 30-й фестиваль "Кинотавр", проходящий в настоящее время в Сочи, прилетел Роман Абрамович.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01