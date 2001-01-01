Футбол

Сорокин: надеемся на облегчение процедуры выдачи виз для болельщиковЧемпионат вчера в 21:02

2 фото
Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин рассказал о визах для российских болельщиков на Евро-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сорокин: фан-зона в Петербурге точно будет

Чемпионатвчера в 23:13

Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 21:50

«Надеемся, у болельщиков будет упрощенный въезд в страны Европы»

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом

В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Авто

Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России

Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Политика

Более 100 тысяч иностранных туристов посетили Крым с начала года

Обновлено в 01:26
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Подмосковье в аварии с участием квадроцикла погибли два человека

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

В Амурской области камера сняла играющих в песочнице медвежат

В Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Суд отправил под домашний арест предпринимателя Худояна

Тверской суд отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей до 14 августа, сообщила пресс-служба Тверского суда.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись.
Обновлено в 01:51
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева восхитила своих поклонников новым образом в Instagram

Алла Пугачева добавила новое фото в Instagram, где предстала перед своими поклонникам в алом свитере и с красной помадой на губах.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В селе Лопатки близ Чемодановки произошел пожар

Сегодня около 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки Бессоновского района произошел пожар.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук оценил увеличение цен на газ на Украине за последние пять лет (с 2014-го по 2019 годы — период, когда у власти в стране находилась команда бывшего президента республики Петра Порошенко) в 1090%.
Обновлено в 00:49
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Кино

На «Кинотавр» приехал Роман Абрамович

На 30-й фестиваль "Кинотавр", проходящий в настоящее время в Сочи, прилетел Роман Абрамович.
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное