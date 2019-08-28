Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineСорокин из «Рубина» может перейти в «Краснодар»
Инсайдер сообщает, что «Краснодар» может приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в «Рубине». Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро, в Казани Сорокин останется на полгода или год. Арустамян сообщает, что Сорокиным интересовались «Зенит» и «Локомотив».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Происшествия
Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери
Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
Свободная Пресса 11:57
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Футбол
«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Metaratings 12:28
Музыка
Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины
Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru 06:50
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Сябитова дала совет женщинам, изменившим своим мужьям
Телепрограмма 11:11
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ
Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
РИА Новости 12:22
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Журналистская правда 08:20
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Спорт
Испанец Мадрасо выиграл пятый этап «Вуэльты»
Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH выиграл пятый этап многодневной велогонки «Вуэльта».
Чемпионат 12:40
Армия и оружие
На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском
Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
Военное обозрение вчера в 22:54