Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineСорокин из «Рубина» может перейти в «Краснодар»

Инсайдер сообщает, что «Краснодар» может приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в «Рубине». Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро, в Казани Сорокин останется на полгода или год. Арустамян сообщает, что Сорокиным интересовались «Зенит» и «Локомотив».
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В «Рубине» прокомментировали возможный переход игрока команды в «Краснодар»

Inkazan13:16

«Краснодар» согласовал трансфер Сорокина за 4 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online06:30

«Краснодар» может приобрести Сорокина у «Рубина» за 4 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 05:32

Источник: «Краснодар» согласовал трансфер защитника «Рубина»

Sport.ru04:59

СМИ узнали детали возможного трансфера Сорокина в «Краснодар»

Матч ТВ03:20

«Краснодар» согласовал трансфер Сорокина за 4 млн евро и может оставить его в аренде в «Рубине»

Sports.ru03:16

«Краснодар» и «Рубин» согласовали переход Сорокина

Sport24.ru03:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
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По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
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В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

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Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
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Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
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Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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Испанец Мадрасо выиграл пятый этап «Вуэльты»

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На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском

Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
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