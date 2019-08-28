Инсайдер сообщает, что «Краснодар» может приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в «Рубине». Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро, в Казани Сорокин останется на полгода или год. Арустамян сообщает, что Сорокиным интересовались «Зенит» и «Локомотив».

Сорокин из «Рубина» может перейти в «Краснодар»

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