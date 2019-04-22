Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищенияхРБК 07:43
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
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Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах
Обновлено в 17:13
Происшествия
В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию
В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
Обновлено в 17:11
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Китае на парковке взорвалась Tesla
В Сети появилось видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:10
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Политика
Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено в 16:47
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 16:37
Футбол
Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в домашнем матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Главный тренер «Локо» Юрий Семин выпустил 32-летнего футболиста на замену в перерыве игры.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США
Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Кино
В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин
Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Культура
Участниками Библионочи стали около 72 тысяч человек
Обновлено в 10:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг
Обновлено в 13:40
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Интернет
23 млн людей используют «123456» в качестве пароля
«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
Обновлено в 16:04
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55