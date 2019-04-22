Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищенияхРБК 07:43

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
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Окружение Порошенко начали вызывать на допросы

Lenta.ru08:21

В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации Порошенко

RT на русском09:51

Соратники Порошенко вызваны на допрос по делу о масштабных хищениях

Известия09:09

На Украине после президентских выборов вызвали на допрос соратников Порошенко

URA.Ru08:45

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Газета.Ru12:57

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

РБК07:43

Генпрокуратура вызвала на допрос по делу Курченко чиновников из администрации Порошенко

ТАСС07:43
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Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах

Обновлено в 17:13
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
Обновлено в 17:11
Игры

«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Обновлено в 02:26
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Китае на парковке взорвалась Tesla

В Сети появилось видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:10
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Происшествия

На Шри-Ланке при терактах погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Политика

Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено в 16:47
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 16:37
Футбол

Кикнадзе: «Схватился за голову, когда Семин выпустил Тарасова»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в домашнем матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Главный тренер «Локо» Юрий Семин выпустил 32-летнего футболиста на замену в перерыве игры.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Кино

В США умер продюсер фильмов «Выживший» и «Вавилон» Стив Голин

Продюсер Стив Голин, известный по фильмам "Выживший" (The Revenant, 2015) и "Вавилон" (Babel, 2006), умер на 65-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 15:46
Культура

Участниками Библионочи стали около 72 тысяч человек

Обновлено в 10:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг

Обновлено в 13:40
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Интернет

23 млн людей используют «123456» в качестве пароля

«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
Обновлено в 16:04
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
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Валерия Алексеевна Гонтарева
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Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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Сергей Курченко
Украинский бизнесмен
Украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».. После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и перебрался в Россию.
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