Политика

Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган ПорошенкоВзгляд.ру вчера в 14:07

Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
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Сторонники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко «Думай»

ТАССвчера в 10:04

«Шо тут думать»: в команде Зеленского запустили новый флешмоб

Газета.Ruвчера в 12:19

В команде Зеленского запустили новый флешмоб «Шотутдумать»

Известиявчера в 10:28

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Вести.Ruвчера в 10:05

Команда Зеленского запустила акцию с хештегом «ШоТутДумать» против Порошенко

РЕН ТВвчера в 22:06

«Шотутдумать»: команда Зеленского запустила новый флешмоб

News.ruвчера в 09:47

В команде Зеленского запустили новый флешмоб

РИА Новостивчера в 09:37
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Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца

Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка.
Обновлено 12 апреля в 13:32
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на юге Сахалина утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:24
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено вчера в 02:59
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено 12 апреля в 06:40
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море завершились

Обновлено вчера в 05:37
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в Венесуэле

Вашингтону не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия

В Лондоне атаковали машину посла Украины

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Автоспорт

50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко

Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.
Обновлено в 01:20
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко

Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Один из самых эпатажных участников реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов устал от поисков работы мечты, потому решил устроиться на обычную.
Обновлено 12 апреля в 04:16
Происшествия

В ДТП в Колпино погибло два человека

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля и его 21-летний пассажир, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 01:07
Общество

Не подходи: какие знаки зодиака высосут из вас всю энергию

Специалисты в сфере астрологии утверждают, что контакт с этими тремя знаками может закончиться полным отсутствием у вас сил и энергии.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии

В России создано приложение для просмотра интерактивных видео

Команда российских разработчиков из Interactive Platform выпустила мобильное приложение Movika для просмотра интерактивных видеороликов.
Обновлено в 01:11
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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