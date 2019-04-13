Политика
Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган ПорошенкоВзгляд.ру вчера в 14:07
Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
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Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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Шоу-бизнес
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Обновлено 12 апреля в 13:32
Происшествия
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на юге Сахалина утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
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Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия
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В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
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Обновлено 12 апреля в 06:40
Армия и оружие
Учения НАТО в Черном море завершились
Обновлено вчера в 05:37
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в Венесуэле
Вашингтону не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
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Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия
В Лондоне атаковали машину посла Украины
Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
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Обновлено вчера в 05:45
Автоспорт
50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко
Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.
Обновлено в 01:20
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко
Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов устроился на обычную работу
Один из самых эпатажных участников реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов устал от поисков работы мечты, потому решил устроиться на обычную.
Обновлено 12 апреля в 04:16
Происшествия
В ДТП в Колпино погибло два человека
В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля и его 21-летний пассажир, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 01:07
Общество
Не подходи: какие знаки зодиака высосут из вас всю энергию
Специалисты в сфере астрологии утверждают, что контакт с этими тремя знаками может закончиться полным отсутствием у вас сил и энергии.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
В России создано приложение для просмотра интерактивных видео
Команда российских разработчиков из Interactive Platform выпустила мобильное приложение Movika для просмотра интерактивных видеороликов.
Обновлено в 01:11