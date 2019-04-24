Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM 18:08

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».

Экономика Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.

Шоу-бизнес Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.

Происшествия В Москве загорелись несколько автомобилей Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Наука На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски» Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.

Экономика Россияне стали отказываться от дач В этом году на рынке загородной недвижимости были зафиксированы существенные изменения: число предложений о продаже дач увеличилось на 21,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Энергетика Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Авто Renault Kaptur обновился, но не подорожал Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Общество Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Пенальти в ворота „Локомотива“ не было» Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает ошибочным решение судей назначить пенальти в ворота железнодорожников в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Происшествия В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Авто Новый Mercedes GLS стал доступен для заказа В нашей стране, как сообщили «Движку» в пресс-службе российского представительства Mercedes-Benz, новый GLS станет доступен для заказа «ближе к четвертому кварталу 2019 года».

Шоу-бизнес Джони Депп решил жениться на 20-летней петербурженке Американский актёр Джони Депп планирует сыграть свадьбу с 20-летней девушкой из Петербурга Полиной Глен. Об этом сообщает издание DailyMail.

Происшествия ФСБ задержала двух участников банд Басаева и Хаттаба В Ставропольском крае задержаны два бывших боевика Шамиля Басаева, которые принимали активное участие в нападении на Дагестан в 1999 году.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.