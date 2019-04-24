Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM 18:08
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика
Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса
Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».
Обновлено в 08:32
Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве загорелись несколько автомобилей
Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Обновлено в 17:37
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Футбол
Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной
Обновлено в 16:51
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Наука
На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок
При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Экономика
Россияне стали отказываться от дач
В этом году на рынке загородной недвижимости были зафиксированы существенные изменения: число предложений о продаже дач увеличилось на 21,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Энергетика
Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Пенальти в ворота „Локомотива“ не было»
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает ошибочным решение судей назначить пенальти в ворота железнодорожников в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Авто
Новый Mercedes GLS стал доступен для заказа
В нашей стране, как сообщили «Движку» в пресс-службе российского представительства Mercedes-Benz, новый GLS станет доступен для заказа «ближе к четвертому кварталу 2019 года».
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Джони Депп решил жениться на 20-летней петербурженке
Американский актёр Джони Депп планирует сыграть свадьбу с 20-летней девушкой из Петербурга Полиной Глен. Об этом сообщает издание DailyMail.
Обновлено в 17:56
Происшествия
ФСБ задержала двух участников банд Басаева и Хаттаба
В Ставропольском крае задержаны два бывших боевика Шамиля Басаева, которые принимали активное участие в нападении на Дагестан в 1999 году.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38