Политика

Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM 18:08

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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СМИ пишут о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Газета.Ru17:23

Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского

Lenta.ru10:41

СМИ: команда Порошенко пытается максимально отсрочить инаугурацию Зеленского

ТАСС12:55

СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

URA.Ru12:12

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

РИА Новости11:55

СМИ узнали о попытках сторонников Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Известия11:46

СМИ: команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского

Московский Комсомолец16:20
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Станислав Владимирович Шевчук
Украинский юрист
Украинский юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук юридического факультета Национального Университета «Киево-Могилянская Академия», член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины, Судья Европейского Суда по правам человека ad hoc.
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