Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-ДонуИзвестия 22:04

В Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб арестовали бывшего министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева. По информации источника DonDay.ru, Тимофеева задержали в донской столице и доставили в Москву для проведения следственных действий.

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Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону. Его доставили в Москву для допроса. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональные СМИ, последние несколько месяцев экс-министр по прозвищу Ташкент жил в России.

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