Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 сутокВедомости 09:03

Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона». Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова.
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с чего всё началось

Волкова второй раз судят за акцию против пенсионной реформы

Тверской районный суд Москвы повторно арестовал Леонида Волкова, соратника политика Алексея Навального, за YouTube-трансляцию акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года.
Медиазона04:59

Подробнее о событии

В ФБК сообщили об аресте Волкова на 15 суток из-за митинга

РБК10:32

Экс-главу штаба Навального повторно арестовали за нарушение правил организации митинга

Коммерсантъ09:04

Экс-главу штаба Навального снова арестовали за ту же трансляцию. За Петербург наказали мягче

Фонтанка.Ру09:49

В Москве во второй раз арестовали оппозиционера Леонида Волкова

Медиазона09:05

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Ведомости09:03

Соратника Навального Волкова вновь арестовали за акцию против пенсионной реформы

Новая газета09:01

Члена ОПГ Навального арестовали на 20 суток

ФАН08 июня в 11:29
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Происшествия

Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Обновлено в 09:55
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово

Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

Обновлено в 11:48
Происшествия

В анализах Голунова не нашли наркотиков

Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:48
Общество

Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома

Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Умер чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов

Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и двукратный чемпион СССР Юрий Борисов умер в возрасте 80 лет.
Обновлено в 12:30
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна

В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Происшествия

МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:31
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Обновлено в 09:18
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Футбол

Де Лихт сомневается в переходе в «Барселону»

Защитник "Аякса" Маттайс де Лихт начал сильно сомневаться в целесообразности своего перехода в "Барселону".
Обновлено в 08:18
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Игры

Пользователи «Одноклассников» заиграли со смартфонов

Сегодня, 10 июня 2019 года, стало известно, что «Одноклассники» в январе-мае текущего года выплатили разработчикам мобильных игр 200 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов

Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Происшествия

«Алроса» подтвердила пресечение масштабного хищения алмазов

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» подтвердила информацию о пресечении Федеральной службой безопасности (ФСБ) масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) компании.
Обновлено в 03:49
Здоровье

В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

Обновлено в 07:59
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Алексей Навальный
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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