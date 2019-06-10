Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 сутокВедомости 09:03

Тверской районный суд Москвы повторно арестовал Леонида Волкова, соратника политика Алексея Навального, за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года.

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Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона». Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова.

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