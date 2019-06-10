Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 сутокВедомости 09:03

Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона». Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова.
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Волкова второй раз судят за акцию против пенсионной реформы

Тверской районный суд Москвы повторно арестовал Леонида Волкова, соратника политика Алексея Навального, за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года.
Медиазона04:59

Подробнее о событии

В ФБК сообщили об аресте Волкова на 15 суток из-за митинга

РБК10:32

Леонид Волков получил еще 15 суток ареста за акцию 9 сентября

Интерфакс09:10

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков арестован на 15 суток

Эхо Москвы09:30

Экс-главу штаба Навального повторно арестовали за нарушение правил организации митинга

Коммерсантъ09:04

Соратника Навального Волкова вновь арестовали за акцию против пенсионной реформы

Новая газета09:01

Волкова арестовали еще на 15 суток после выхода из спецприемника

Дождь09:00

В Москве во второй раз арестовали оппозиционера Леонида Волкова

Медиазона09:05
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Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
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Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
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Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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Происшествия

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Футбол

Игуаин может заменить Джеко в «Роме»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Ромы», о чем сообщает Football Italia.
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Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве

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Обновлено в 09:24
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Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
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Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
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В трех садоводствах под Петербургом до конца лета откроются медицинские пункты.
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РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Армия и оружие

Оборонная «корпорация-гигант» появится в США

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Общество

ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья

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Алексей Навальный
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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