Общество
Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 сутокВедомости 09:03
Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона». Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы повторно арестовал Леонида Волкова, соратника политика Алексея Навального, за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года.Медиазона04:59
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Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:57
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C
Слухи, что Apple откажется от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу используемого лидерами отрасли разъема USB-C, ходят давно.
Обновлено в 06:33
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Общество
Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актуальности создания сайта, который позволит организаторам публичных мероприятий направлять уведомления о проведении массовой акции и получать своевременную информацию о результатах согласования.
Обновлено в 10:56
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна
Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
Общество
Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды
Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:48
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия
При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек
В понедельник 10 июня в турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет.
Обновлено в 10:55
Футбол
Игуаин может заменить Джеко в «Роме»
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Ромы», о чем сообщает Football Italia.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве
Обновлено в 04:59
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В садоводствах Петербурга и Ленобласти появятся «школы здоровья»
В трех садоводствах под Петербургом до конца лета откроются медицинские пункты.
Обновлено в 09:42
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Оборонная «корпорация-гигант» появится в США
Обновлено вчера в 21:54
Общество
ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья
ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39