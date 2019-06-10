Общество
Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 сутокВедомости 09:03
Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона». Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова.
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Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Игры
Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза
Обновлено в 03:27
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
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Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Авто
Назвали самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы
На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Происшествия
«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова
Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Общество
В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме, пишет "Парламентская газета".
Обновлено в 07:14
Футбол
Форвард «Севильи» Бен Йеддер заявил о желании покинуть клуб
Бен-Йеддер выступает за красно-белых с 2016 года. В минувшем сезоне форвард отыграл 54 матча, забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.
Обновлено в 07:59
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Игры
В Microsoft рассказали о новом Xbox
На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39