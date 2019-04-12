Политика
Соратника Ассанжа задержали власти ЭквадораNewInform 00:14
В воздушной гавани Эквадора правоохранители задержали человека из близкого окружения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила о задержании соратника Ассанжа. Она рассказала, что человек из близкого окружения Ассанжа пытался улететь в Японию, но не успел.
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Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
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Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца.
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Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика
Лондонский суд арестовал активы беглого банкира Беджамова
По решению Высокого суда Лондона по всему миру арестованы активы беглого экс-совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на общую сумму $ 1,75 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кредитной организации.
Обновлено в 03:54
Экономика
В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые
По итогам первого квартала 2019 года количество самозанятых в Москве составило 34,6 тысяч человек, а суммарный доход от их деятельности составил 1,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин не получал запросы на встречу с кандидатами в президенты Украины
Запросов от кандидатов в президенты Украины на встречу с российским лидером Владимиром Путиным не поступало.
Обновлено в 06:52
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Политика
Меркель не планирует встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Четвертый день: суд рассматривает дело Кокорина и Мамаева
Во вторник в Пресненском суде столицы началось первое открытое слушание по делу «зенитовца» Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Игры
Ubisoft извинилась за гомофобную надпись в The Division 2
Из игры The Division 2 убрали арт с надписью «FA6607» («Педик» – прим. ред.). На картинке в игре был изображен полицейский с номером жетона «FA6607», на литспике это надпись «Faggot».
Обновлено в 03:17
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Порошенко отправил в отставку главу Херсонской области
Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временным исполняющим обязанности губернатора Херсонской области.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина
Высокотехнологичный медцентр Тетюхина оставался недозагруженным — в 2019 году Министерство здравоохранения Свердловской области сократило клинике количество областных квот и не дало госзаказ.
Обновлено в 04:10
Общество
В ГИБДД хотят ужесточить штрафы за превышение скорости
Обновлено 10 апреля в 13:49
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество
В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
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Далай-ламу выписали из больницы
Духовного лидера тибетских буддистов, далай-ламу XIV выписали из частной больницы в Нью-Дели, сообщает Адепсе France Press со ссылкой на его официального представителя Тензина Таклху.
Обновлено в 01:55
Политика
Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией
Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
Обновлено в 05:57
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
После слухов о расставании с мужем Алсу стала похожа на мумию
Ну, а что касается развода, то директор Алсу категорически опроверг все эти слухи, назвав бредом.
Обновлено в 06:02