Политика
Соратника Ассанжа задержали власти ЭквадораNewInform 00:14
В воздушной гавани Эквадора правоохранители задержали человека из близкого окружения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила о задержании соратника Ассанжа. Она рассказала, что человек из близкого окружения Ассанжа пытался улететь в Японию, но не успел.
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Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
Михаил Горбачев из Индонезии поборется за место в парламенте страны
Начинающий политик уверен, что имя "работает в его пользу" Индонезиец Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom) будет участвовать в парламентских выборах в Индонезии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Более полусотни центров диагностики онкозаболеваний будут созданы на Урале до 2024 года (версия 2)
Замминистра отметил, что подобные центры должны помочь в решении задачи повышения уровня выявления онкозаболевания на ранних стадиях до 63%.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Краснодаре завели дело на избивших парня полицейских
По данным следствия, полицейские, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, ударили его по ноге резиновой дубинкой, затем инспектор "нанес не менее двух ударов ногами".
Обновлено в 06:48
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:58
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:58
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Тульскую учительницу уволили за удар школьника линейкой
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Общество
Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Авто
Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено вчера в 03:48
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Главгосэкспертиза одобрила нижегородский участок ВСМ Москва — Казань
Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к положительному заключению при изучении проектно-сметной документации по участку ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 04:21
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В пустыне Дейр-эз-Зора пропал второй за апрель конвой сирийской армии
Сирийская армия второй раз за текущий месяц потеряла военный конвой, который должен был проехать по маршруту Тадмор (Пальмира) — Дейр-эз-Зор, однако пропал без вести, предположительно, попав в засаду остатков боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).
Обновлено в 07:50