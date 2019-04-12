Политика

Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru вчера в 21:41

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.
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СМИ назвали имя задержанного в Эквадоре близкого к Ассанжу человека

Известия03:48

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

РИА Новостивчера в 21:30

Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Интерфакс00:30

СМИ: задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа является разработчиком ПО WikiLeaks

ТАССвчера в 23:18

Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

РБКвчера в 21:37

Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

RT на русскомвчера в 21:37

Имя задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа назвали СМИ

Газета.Ru00:43
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Экономика

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Общество

ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
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Общество

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Обновлено вчера в 13:23
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Политика

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Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Политика

Как барк «Седов» отправился в сотый рейс

Обновлено 09 апреля в 12:04
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
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Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Авто

В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы

В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
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Отец Неймара опроверг уход сына из «ПСЖ»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара, который является агентом футболиста, опроверг слухи, касающиеся ухода его сына из французской команды.
Обновлено в 05:12
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Футбол

Сеск Фабрегас: «Монако» должен быть лучшим после «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях команды на следующий сезон.
Обновлено в 02:36
Космос

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
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В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
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Общество

Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы

Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Космос

Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя

Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
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Литва отозвала посла из России после угроз

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
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Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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