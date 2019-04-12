Политика

Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru 21:41

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.
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Daily Express рассказала о задержанном в Эквадоре соратнике Ассанжа

Интерфакс23:20

СМИ: задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа является разработчиком ПО WikiLeaks

ТАСС23:18

Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

RT на русском21:37

В Эквадоре задержан близкий соратник Ассанжа

Коммерсантъ21:54

Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

РБК21:37

Близкого к Ассанжу человека задержали в Эквадоре

Известия21:57

В Эквадоре задержали друга Ассанжа

РИА Новости21:30
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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