Политика
Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru 21:41
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.
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