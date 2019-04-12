Политика
Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru вчера в 21:41
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Слушания по программе реновации собрали аудиторию
Переселенцев взволновала тема парковок и высотности новых домов В шести столичных районах местные управы провели слушания по проектам планировок территорий кварталов, попадающих в программу реновации.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Красноярск и край ожидают теплые и дождливые выходные
В пятницу и воскресенье синоптики обещают снег.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено вчера в 19:25
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Двое ростовских полицейских попросили политубежища на Украине
Двое ростовских полицейских, которые подозреваются в превышении должностных полномочий и покровительстве аптечной наркоторговле, скрылись на территории Украины, попросив там политического убежища.
Обновлено вчера в 12:05
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Арсенал — Наполи 2:0
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено вчера в 08:18
Здоровье
Эпидемия лихорадки Эбола в ДР Конго достигла пика
Согласно сообщениям Красного Креста, уровень заболеваемости лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достиг своего пика по сравнению с предыдущими восемью месяцами.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Суд освободил Майкла Калви из СИЗО под домашний арест
Басманный суд Москвы сегодня освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено вчера в 10:31
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.
Обновлено вчера в 19:18