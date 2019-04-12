Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru вчера в 21:41

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.

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