Политика

Соратника Ассанжа задержали в ЭквадореГазета.Ru вчера в 21:41

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости". Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию.
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Имя задержанного в Эквадоре соратника Ассанжа назвали СМИ

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Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Интерфакс00:30

В Эквадоре задержали друга Ассанжа

РИА Новостивчера в 21:30

Близкого к Ассанжу человека задержали в Эквадоре

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Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

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Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

RT на русскомвчера в 21:37

СМИ: задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа является разработчиком ПО WikiLeaks

ТАССвчера в 23:18
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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