Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в ДонбассеИзвестия 05:03
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
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Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Финансы
Рубль может взять реванш на фоне позитивной риторики с G20 - БКС
Рубль в пятницу продолжил снижаться, выглядел более слабо, чем группа EM в целом на фоне завершения налогового периода.
Обновлено в 03:21
Политика
В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Интернет
Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты
Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов
Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Вратарь Судницин перешел в «Авангард»
Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок
Обновлено в 04:15
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Экономика
Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех
Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Авто
Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В Британии оценили российский беспилотник-сову
Эксперты издания Daily Star, рассказывая об экспозициях форума «Армия-2019», остановили свое внимание на российском стелс-беспилотнике, напоминающем снежную сову.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Гонконге началась новая волна протеста
Обновлено в 08:31
Общество
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Путешествия
«Уральские авиалинии» предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:17
Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14