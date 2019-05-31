Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20

Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера. В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.
Читать в источнике
с чего всё началось
В комментарии изданию «Детектор Media
» бизнесмен заявил, что отмена закона о тотальной украинизации станет первым шагом к завершению гражданской войны на Украине.
iReactor06:12

Подробнее о событии

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

Известия07:20

Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского

РИА Новости04:52

Бизнес-партнер Зеленского надеется, что «Квартал 95» вернется на российский рынок

РЕН ТВ05:53

Транзитная ситуация на Украине: Зеленский уходит от «партии войны», но пока на словах

Новостной фронт06:52

Партнер Зеленского рассказал о судьбе «Квартала-95» в России

Газета.Ru06:20

Партнер Зеленского высказался за отмену закона об украинизации

Взгляд.ру05:12

Соратник Зеленского призвал отменить языковой закон и договориться с Путиным

ФАН06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Обновлено в 09:24
Происшествия

Суд не стал арестовывать депутата думы Екатеринбурга по делу о взятке

Обновлено в 08:27
Авто

Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing

Ожидается, что серийное производство электрокара MINI Cooper SE запустят на заводе BMW в британском Оксфорде в ноябре этого года.
Обновлено в 06:23
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Политика

ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян

На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.
Обновлено в 05:29
Общество

Путин назвал аэропорты странными именами

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 07:13
Культура

Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»

Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино

Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок и разъема для наушников

Обновлено в 07:00
Теннис

Каролина Плишкова покидает «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:36
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика

ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается со стороны властей Британии психологическим пыткам.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Наука

Google не нашла следов холодного ядерного синтеза

Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей

Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.
Обновлено в 09:29
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

У актера Юрия Соломина умерла супруга

«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
Обновлено в 08:18
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Общество

Васильева назвала преимущество «шестидневки» в школах

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школы могут самостоятельно выбирать между пятидневной и шестидневной учебной неделей.
Обновлено в 06:25
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное