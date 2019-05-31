Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20
Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера. В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.
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с чего всё началось
В комментарии изданию «Детектор Media» бизнесмен заявил, что отмена закона о тотальной украинизации станет первым шагом к завершению гражданской войны на Украине.iReactor06:12
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Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
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Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
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Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
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В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
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Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
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Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
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Обновлено 29 мая в 05:02
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Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.
Обновлено в 09:29
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
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У актера Юрия Соломина умерла супруга
«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
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Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
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Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
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Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
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Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
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Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школы могут самостоятельно выбирать между пятидневной и шестидневной учебной неделей.
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Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
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