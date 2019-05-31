Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20
Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера. В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.
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с чего всё началось
В комментарии изданию «Детектор Media» бизнесмен заявил, что отмена закона о тотальной украинизации станет первым шагом к завершению гражданской войны на Украине.iReactor06:12
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Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
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Обновлено в 07:36
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
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Общество
В Италии извергается вулкан Этна
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Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»
В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
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Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
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Аваков объяснил свое решение не участвовать в выборах в Раду
Министр объяснил свое решение не принимать участие в выборах в Раду необходимостью гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы ведомства во время голосования.
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Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
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Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
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Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии
Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Общество
Весна в Москве оказалась почти на три градуса теплее нормы
Апрель вообще стал самым засушливым за последние сто лет.
Обновлено в 07:32
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Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
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Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
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Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
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Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Галкин отдохнул на природе с женой и детьми
Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06