Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20

с чего всё началось

Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера. В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Экономика Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.

Политика Аваков объяснил свое решение не участвовать в выборах в Раду Министр объяснил свое решение не принимать участие в выборах в Раду необходимостью гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы ведомства во время голосования.

Футбол Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Армия и оружие Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Музыка Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети» Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.

Политика В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Происшествия Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.

Политика Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".

Шоу-бизнес Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу "Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

Политика Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Политика Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.