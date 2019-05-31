Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20

с чего всё началось

Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств. В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

Политика Зеленский обновил состав СНБО Украины Новый президент назначил себя председателем Совета нацбезопасности Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) государства.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Общество Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.

Общество Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.

Политика Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

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Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Музыка Умер джазовый музыкант Леон Редбоун В Канаде в возрасте 69 лет скончался джазовый певец и гитарист Леон Редбоун.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.

Хоккей Защитник «Бостона» Грызлик не сыграет в третьем матче финала Защитник «Бостон Брюинз» Мэтт Грызлик не сыграет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», информирует официальный сайт «Бостона».

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Музыка Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.

Происшествия Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Политика Кремль заявил об отсутствии условий для встречи в нормандском формате Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что для того, чтобы встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась, необходимо, чтобы «созрели соответствующие условия».

Политика Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.

Происшествия Девочка из России упала с балкона турецкого отеля Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.

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Авто Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.

Энергетика Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Культура «Ненастоящий мужик» Егор Крид обозлился на продюсеров «Холостяка» «Ненастоящий мужик» Егор Крид обозлился на продюсеров «Холостяка» Певец отреагировал на жесткий стеб создателей шоу.