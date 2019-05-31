Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с ПутинымИзвестия 07:20
Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств. В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
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с чего всё началось
В комментарии изданию «Детектор Media» бизнесмен заявил, что отмена закона о тотальной украинизации станет первым шагом к завершению гражданской войны на Украине.iReactor06:12
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Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский обновил состав СНБО Украины
Новый президент назначил себя председателем Совета нацбезопасности Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) государства.
Обновлено в 09:15
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Александр Петунин вернулся в московское «Динамо»
Форвард Александр Петунин в результате обмена перешел из череповецкой "Северстали" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Музыка
Умер джазовый музыкант Леон Редбоун
В Канаде в возрасте 69 лет скончался джазовый певец и гитарист Леон Редбоун.
Обновлено вчера в 17:51
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Хоккей
Защитник «Бостона» Грызлик не сыграет в третьем матче финала
Защитник «Бостон Брюинз» Мэтт Грызлик не сыграет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», информирует официальный сайт «Бостона».
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Музыка
Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов
Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль заявил об отсутствии условий для встречи в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что для того, чтобы встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась, необходимо, чтобы «созрели соответствующие условия».
Обновлено в 07:16
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Девочка из России упала с балкона турецкого отеля
Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.
Обновлено в 09:14
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Авто
Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ
В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине
Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Культура
«Ненастоящий мужик» Егор Крид обозлился на продюсеров «Холостяка»
«Ненастоящий мужик» Егор Крид обозлился на продюсеров «Холостяка» Певец отреагировал на жесткий стеб создателей шоу.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24