Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачниковРИА Новости 20:47
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма". Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".
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Представитель партии «Слуга народа» раскритиковал инициативу переименования России на Украине
Московский Комсомолец22:32
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