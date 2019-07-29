с чего всё началось

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Общество Меган Маркл стала редактором Vogue Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.

Политика Власти Японии высказались против визита Медведева на Курилы Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруяма публично высказался за военный захват южной части Курил.

Наука Российские ученые удостоены премии в США за открытие Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.

Армия и оружие Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана Власти Индии начали сомневаться в целесообразности закупок американских беспилотных аппаратов RQ-4 Global Hawk после того, как в июне Иран сумел сбить один такой дрон над Персидским заливом, пишет Hindustan Times.

Происшествия Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в больнице после приступа острой аллергии («крапивница»), может быть выписан и отправлен в спецприемник уже сегодня, 29 июня, сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Футбол Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Политика Путин опустился на дно Финского залива В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Политика В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.

Спорт РФ стала третьей на ЧМ по водным видам спорта в Корее В городе Кванджу в Южной Корее подвели итоги Чемпионата мира по водным видам спорта.

Происшествия Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.

Политика Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Единоборства Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.

Здоровье СФ намерен расширить список болезней, лечение которых финансируется из бюджета Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил о намерениях верхней палаты парламента увеличить число орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться федеральным бюджетом.

Происшествия В Екатеринбурге — массовое ДТП с четырьмя пострадавшими После столкновения Renault врезался в микроавтобус. Напомним, 28 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса.

Общество Из-за жары женщина вышла на прогулку голой Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.