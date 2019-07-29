с чего всё началось

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

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Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

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Происшествия СМИ: СК завел первое дело из-за митинга 27 июля в Москве Телеграм-канал Baza сообщил, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти во время разгона несогласованной акции в центре Москвы 27 июля.

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Гаджеты Nintendo Switch скоро получит неофициальную прошивку с ОС Android Nintendo запрещает геймерам использовать модифицированные системы Switch, поэтому использование этого мода может повлечь за собой блокировку со стороны компании.

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Происшествия В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе «Дон» Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области.

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Происшествия Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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