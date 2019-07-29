с чего всё началось

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины Языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

Наука Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.

Политика США пообещали обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе США намерены совместно с партнёрам обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Политика В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.

Происшествия В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Кино Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.

Шоу-бизнес Завершился международный музыкальный фестиваль «Жара» Светлана Лобода и Тимати стали настоящими звёздами закрытия четвёртого музыкального фестиваля «Жара», который прошёл в Баку.

Технологии ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.

Автоспорт Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Космос Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.

Здоровье Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Происшествия Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.