Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День ПобедыРИА Новости 04:19

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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с чего всё началось
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua
, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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