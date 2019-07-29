с чего всё началось

Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.

Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Автоспорт Косаченко: Квят показал, что может быть одним из лучших Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, прокомментировала выступление гонщика Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.

Армия и оружие Россия начала серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.

Политика Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Интернет Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.

Политика Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

Политика Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.