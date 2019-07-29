Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на УкраинеОбщественная служба новостей 07:07
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
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с чего всё началось
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.РИА Новости04:19
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
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Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
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Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
Обновлено в 11:29
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