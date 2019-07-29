Политика

Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на УкраинеОбщественная служба новостей 07:07

Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua
, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
РИА Новости04:19

Подробнее о событии

В окружении Зеленского ответили на идею отменить День Победы

URA.Ru05:18

Эксперт прокомментировал заявление избранного депутата Рады касательно Дня Победы на Украине

RT на русском09:11

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Газета.Ru08:20

Депутат от «Слуги народа» раскритиковал идею отмены Дня Победы

РБК06:51

Что ж вы за дебилы? Соратник Зеленского высказался о Дне Победы на Украине

Вести.Ru06:06

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Известия05:22

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

РИА Новости04:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Происшествия

В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Общество

Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Обновлено в 03:37
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

Обновлено в 02:54
Автоспорт

Косаченко: Квят показал, что может быть одним из лучших

Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, прокомментировала выступление гонщика Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия

У «Приморской» снова забил фонтан

Обновлено в 07:51
Происшествия

Навального выписали из больницы

Обновлено в 07:30
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Кино

Фильм «Т-34» взял две награды китайского фестиваля имени Джеки Чана

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Политика

Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
Обновлено в 11:29
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Общество

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Интернет

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Политика

Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах

Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 10:55
Политика

Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Политика

В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

Обновлено в 08:20
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное