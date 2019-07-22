Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия 15:05

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Экс-госсекретарь РФ отреагировал на информацию о планах Ельцина продать Карелию финнам

БИЗНЕС Online13:26

СМИ: Россия при Ельцине не один год раздумывала о передаче Карелии финнам за $15 млрд

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«Не сошлись в цене»: Полковник ГРУ о том, почему Ельцину не удалось продать Карелию

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Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии

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Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Lenta.ru12:23

Соратник Ельцина отреагировал на «план президента» продать Карелию Финляндии

URA.Ru12:53
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Политика

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Технологии

Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 15:36
Политика

Туркменистан опроверг новость о смерти Бердымухамедова

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Футбол

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.
Обновлено в 15:49
Политика

Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю

Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
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Путешествия

Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
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В парке Горького заметили голого мужчину

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Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.
Обновлено в 12:48
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Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией

Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.
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«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»

Футболист выступал за украинский клуб с марта 2018-го: «Шахтер» арендовал Кайоде у английского «Манчестер Сити».
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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры

США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
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Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков

Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
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Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве

Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
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Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
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Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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