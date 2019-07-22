Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия 15:05
Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Политика
В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 10:14
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Технологии
Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 15:36
Политика
Туркменистан опроверг новость о смерти Бердымухамедова
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Футбол
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.
Обновлено в 15:49
Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 16:08
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В парке Горького заметили голого мужчину
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.
Обновлено в 12:48
Политика
Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией
Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.
Обновлено в 15:45
Футбол
«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»
Футболист выступал за украинский клуб с марта 2018-го: «Шахтер» арендовал Кайоде у английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:53
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Технологии
Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30