Соратник Ельцина госпитализирован в ЕкатеринбургеNews.ru вчера в 11:21

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.

с чего всё началось

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге. Политику стало плохо по пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего дискуссии «Народная трибуна». Из-за инцидента мероприятие было отменено.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Авто В 2019 году полностью прекратится оформление ПТС в бумажном виде С 1 ноября 2019 года оформление ПТС в бумажном виде полностью прекратится.

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари» «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Общество В Приморье задержано судно под флагом Кипра Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Происшествия СК подтвердил задержание экс-министра Абызова Бизнесмену официально предъявили обвинения Следователи предъявили обвинения экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, он задержан, говорится на сайте СКР.

Политика Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.

Общество Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.

Армия и оружие США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Игры Кто-то уже играет в The Elder Scrolls: Blades Компания Bethesda выпустила игру в ранний доступ в честь 25-летнего юбилея серии The Elder Scrolls. Однако поиграть в неё удаётся не всем.

Культура Крымский «Айвазовский» устроил в Ялте музей под открытым небом В Крыму появился второй Айвазовский, который точь-в-точь переносит картины легендарных художников на стены городских зданий.

Политика Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Происшествия В центре Москвы у 80-летней пенсионерки украли сумку с 2 млн рублей Злоумышленник ограбил 80-летнюю пенсионерку на Проспекте Мира в столице, похитив у нее сумку с 2 млн рублей.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.

Авто Aurus показал тизер своего спорткара Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.

Происшествия Названы главные причины самоубийства российских полицейских Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.