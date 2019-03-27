Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в ЕкатеринбургеNews.ru вчера в 11:21
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге. Политику стало плохо по пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего дискуссии «Народная трибуна». Из-за инцидента мероприятие было отменено.
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с чего всё началось
Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.URA.Ruвчера в 10:32
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В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса
Екатеринбург Онлайнвчера в 12:27
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис
Говорит Москвавчера в 13:11
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