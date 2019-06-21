Футбол

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат 05:52

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».
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«Арсенал» проведёт товарищеский матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:20

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке Гампера

Soccer.ru08:22

«Арсенал» представил расписание матчей в межсезонье

РИА Новости06:59

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» в матче за Кубок Гампера

Матч ТВ09:59

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Чемпионат05:52

«Арсенал» вспоминает гол Аршавина в ворота «Барселоны». Видео

Спорт-Экспресс07:38

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в Кубке Гампера

Sports.ru05:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan

Обновлено в 13:32
Политика

Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию

Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу

Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Политика

США просят Совбез ООН провести встречу по Ирану

Власти США обратились в Совбез ООН с просьбой провести встречу по Ирану за закрытыми дверями. Об этом в пятницу заявил неназванный дипломат.
Обновлено в 11:37
Политика

Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Теннис

Кербер вышла в полуфинал турнира в Мальорке

Немка Ангелика Кербер вышла в полуфинал теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 14:25
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

Росавиация проведет срочное совещание из-за запрета полетов в Грузию

Росавиация намерена 22 июня провести экстренное совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки полетов из России в Грузию, об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
Обновлено в 15:51
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров

Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Транспорт

Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня

Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Футбол

В «Ростов» может перейти бывший одноклубник Влашича

Как стало известно Sport24, «Ростов» интересуется хорватским полузащитником португальского клуба «Маритиму» Йосипом Вуковичем.
Обновлено в 12:04
Общество

Для жильцов нижних этажей может вырасти плата за отопление

Согласно новому нормативу, плата за отопление может вырасти для собственников квартир, которые расположены на 1-4 этажах.
Обновлено вчера в 03:14
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Кубок Жоана Гампера
Футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона». Считается одним из самых старых товарищеских турниров проводимый ежегодно и в наше время.
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