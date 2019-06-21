Футбол
Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат 05:52
Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan
Обновлено в 13:32
Политика
Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию
Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Политика
США просят Совбез ООН провести встречу по Ирану
Власти США обратились в Совбез ООН с просьбой провести встречу по Ирану за закрытыми дверями. Об этом в пятницу заявил неназванный дипломат.
Обновлено в 11:37
Политика
Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Теннис
Кербер вышла в полуфинал турнира в Мальорке
Немка Ангелика Кербер вышла в полуфинал теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 14:25
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Росавиация проведет срочное совещание из-за запрета полетов в Грузию
Росавиация намерена 22 июня провести экстренное совещание с авиакомпаниями по поводу приостановки полетов из России в Грузию, об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
Обновлено в 15:51
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров
Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня
Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Футбол
В «Ростов» может перейти бывший одноклубник Влашича
Как стало известно Sport24, «Ростов» интересуется хорватским полузащитником португальского клуба «Маритиму» Йосипом Вуковичем.
Обновлено в 12:04
Общество
Для жильцов нижних этажей может вырасти плата за отопление
Согласно новому нормативу, плата за отопление может вырасти для собственников квартир, которые расположены на 1-4 этажах.
Обновлено вчера в 03:14