Футбол
Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат 05:52
Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:14
Общество
Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны
При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Обновлено в 13:18
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Авто
С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи
Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена вновь обойти Кейт Миддлтон
Как сообщает британский таблоид The Sun, супруга принца Гарри Меган Маркл хочет обойти герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма по количеству подписчиков в социальных сетях.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Политика
В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию
В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
Обновлено в 16:43
Спорт
Лукашенко объявил Европейские игры открытыми
Обновлено в 17:32
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
Футбол
Самедов покинет «Крылья Советов»
Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться
Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Политика
США внесли в черный список пять компаний КНР
Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.
Обновлено в 15:43
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Футбол
Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19
Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24