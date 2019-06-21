Футбол
Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат вчера в 05:52
Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:06
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показал новую квартиру
Жилище певец сделал максимально комфортным для себя — обустроил спальню, в которой больше всего проводит время; кухню, где готовит себе легкие завтраки и гостиную, в которой позволяет себе отдохнуть за игрой в приставку.
Обновлено в 03:00
Игры
Для Watch Dogs Legion написали двадцать вариантов сценария
В августовском номере Edge будущая Watch Dogs Legion подробно описывается и разбирается.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Общество
В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34
Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
Обновлено в 02:37
Хоккей
НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности
Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний.
Обновлено 19 июня в 13:36
Политика
Протесты в Тбилиси возобновились
Ранее стало известно, что за время состоявшихся акций протеста в Грузии были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупции
В ходе прямой линии магаданец Вячеслав Корчанов задал вопрос президенту о происхождении миллиардов, конфискованных у коррупционеров, и куда идут эти деньги после изъятия.
Обновлено 20 июня в 07:53
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте
В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено вчера в 14:46
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04