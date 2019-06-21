Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат вчера в 05:52

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

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